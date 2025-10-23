Messina, prosegue l’attività di risanamento: consegnati 11 alloggi | DETTAGLI

Presenti il Sindaco di Messina Federico Basile, il Vicesindaco Salvatore Mondello, il Sub Commissario al Risanamento Santi Trovato e il Presidente di ArisMe Fabrizio Gemelli, insieme alla componente del CdA Santa Manganaro, è proseguita oggi a Palazzo Zanca l’assegnazione di nuovi alloggi ai nuclei familiari residenti nelle aree da risanare, con la consegna delle chiavi di undici appartamenti destinati ad altrettante famiglie aventi diritto di via Taormina. Le operazioni in corso, portate avanti da ArisMe, Agenzia per il Risanamento del Comune di Messina, in sinergia con la Struttura Commissariale per il Risanamento, guidata dal Presidente della Regione Renato Schifani, inerenti la via Taormina, si concluderanno entro la fine del 2025.

“Ogni passaggio relativo al risanamento nella nostra città – ha spiegato il Sindaco Basile – nasce nel segno della continuità e dalla volontà di realizzare un percorso unico e condiviso nell’esclusivo interesse di Messina. Quello di oggi è un altro step importante nell’ambito dell’attività di risanamento delle aree degradate e nel conseguente processo di sviluppo. E’ un’altra tappa di un cronoprogramma frutto di un lavoro di squadra, grazie alla sinergia e alla comunità d’intenti delle Istituzioni chiamate in causa”.

Il Vicesindaco Mondello ha espresso la personale soddisfazione “per un altro passaggio nell’ambizioso progetto, partito nel 2018, di liberare la città di Messina dalle baracche. E’ un piacere vedere i nostri concittadini contenti per il cambiamento delle loro condizioni di vita. Continuiamo il nostro lavoro con forza, determinazione e grande impegno”.

“Abbiamo consegnato gli alloggi – ha aggiunto il Presidente di ArisMe Gemelli – a famiglie che per troppo tempo hanno vissuto in condizioni di disagio, restituendo loro la dignità di una casa e la possibilità di costruire un nuovo percorso di vita. Con la documentazione di consegna potranno, entro 45 giorni, trasferire la residenza nelle nuove abitazioni, attivare le utenze e, una volta fornito anche il loro CUD per la determinazione del canone, procedere alla sottoscrizione del contratto di locazione. È un passo concreto nel percorso di risanamento che sta cambiando il volto della città e migliorando la qualità della vita dei cittadini”.