Messina, presto l’evento “Esposizione Internazionale Canina” | INFO e DATE

Martedì 21 ottobre, alle ore 10.30, nella sala Ovale “A. Caponnetto” di Palazzo Zanca, si terrà la conferenza stampa di presentazione della 51esima edizione dell’Esposizione Internazionale Canina. All’incontro con i giornalisti interverranno il Sindaco Federico Basile, l’Assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro e la Presidente della Messina Social City Valeria Asquini.

L’evento, patrocinato dal Comune di Messina e realizzato con il supporto della Messina Social City, si svolgerà sabato 25 e domenica 26 ottobre a Villa Dante, con ingresso gratuito. L’iniziativa, organizzata come ogni anno in sinergia con il Gruppo Cinofilo di Reggio Calabria, prende il nome di Esposizione Internazionale dello Stretto ed è promossa dal Gruppo Cinofilo di Messina, presieduto da Carlo Giardina.