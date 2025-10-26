Messina, presto la presentazione dell’offerta formativa 25/26 della LUTE | DETTAGLI

Lunedì 27 ottobre alle ore 16:00 nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni sarà presentata l’Offerta Formativa LUTE 2025-26.

L’associazione “LUTE” fa parte della rete nazionale di “Auser cultura” collabora con le Istituzioni locali e con molti Istituti scollatici di ogni ordine e grado, con alcune di questi sono stati stipulati protocolli d’intesa, che prevedono un uso gratuito delle loro strutture.

La LUTE è oggi presente in 14 comuni della provincia, l’idea base che ha dato vita all’associazione è quella di essere “Luogo di incontro tra le persone, con una particolare attenzione a chi è avanti negli anni”, cercando di far emergere e mettere in comune conoscenze, competenze, esperienze e non farle morire nella solitudine di ciascuno. L’associazione si propone di:

Vincere la solitudine e l’emarginazione

Contrastare la depressione

Recuperare il patrimonio culturale di ciascuno mettendolo al servizio di tutti

Ridare speranza e senso alla quotidianità dell’esistenza

La LUTE vuole essere un laboratorio i cui oggetti sono le idee, le professionalità e le capacità organizzative di ogni partecipante, il valore aggiunto è l’interscambio dei ruoli e delle funzioni a cui ciascuno può accedere. Tutte le attività sono svolte informa assolutamente gratuita, nessuno dei docenti, dei volontari o dei responsabile percepisce compensi o rimborsi di qualsiasi natura. La programmazione delle attività è realizzata all’interno di 4 aree tematiche e i corsi verranno disputati nel IIS Verona Trento: