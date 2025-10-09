Messina, presto la conferenza del progetto GAL: “Assistenza Tecnica alla Pubblica Amministrazione”

Il GAL Taormina Peloritani – Terre dei Miti e della Bellezza presenterà domani venerdì 10 ottobre 2025, alle ore 09:30 presso la Sala del consiglio del Palazzo dei Leoni, sede della Città Metropolitana di Messina, i risultati del progetto a regia GAL “Assistenza Tecnica alla Pubblica Amministrazione”, realizzato in collaborazione con il CNR – Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica (IRIB).

L’iniziativa rappresenta il momento conclusivo di un percorso di ricerca, formazione e supporto tecnico-amministrativo che ha coinvolto 29 Comuni del comprensorio del GAL, con l’obiettivo di rafforzare le competenze delle amministrazioni locali e promuovere una programmazione territoriale integrata e sostenibile.

Nel corso del progetto, grazie alla convenzione stipulata tra il GAL Taormina Peloritani e il CNR – IRIB, sono stati elaborati 20 Piani di Sviluppo Territoriali comunali, frutto di un’attività congiunta di analisi, co-progettazione e monitoraggio scientifico coordinata dal CNR – IRIB. Le attività hanno riguardato l’elaborazione di strategie per la valorizzazione delle produzioni locali, l’adozione di tecniche di agricoltura sostenibile e innovativa, la diversificazione economica delle aree rurali, e la promozione della bioeconomia circolare.

Il progetto, sostenuto dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Siciliana nell’ambito della sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”, rappresenta un modello di collaborazione tra enti di ricerca, amministrazioni locali e strutture territoriali, volto a coniugare ricerca scientifica e sviluppo socioeconomico.

Alla conferenza stampa interverranno:

Dott.ssa Beatrice Briguglio, Responsabile di Piano del GAL Taormina Peloritani – Terre dei Miti e della Bellezza

Dott. Antonino Bonfiglio, Presidente del GAL Taormina Peloritani – Terre dei Miti e della Bellezza

Dott. Giovanni Pioggia, Responsabile di sede – Ricercatore dell’Istituto per la Ricercatore dell’Istituto per la Ricerca Biomedica, CNR – IRIB

Prof. Ing. Giuseppe Ioppolo, Università degli Studi di Messina

Prof. Giuseppe Modica, Università degli Studi di Messina

Prof. Michele Limosani, Università degli Studi di Messina

Dott. Simone La Nucara, Ricercatore CNR – IRIB

All’evento prenderanno parte il Sindaco della Città Metropolitana e i Sindaci dei Comuni aderenti al GAL Taormina Peloritani. L’incontro offrirà un’occasione di confronto sui risultati conseguiti e sulle prospettive future per il rafforzamento della governance territoriale e la costruzione di nuove opportunità di sviluppo per le comunità rurali del comprensorio jonico-peloritano.