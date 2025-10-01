Messina, prende il via la bonifica nella ex scuola di Cataratti

“Iniziati i lavori di bonifica nella ex scuola di Cataratti “alta”. Pronti a partire quelli di Cataratti “bassa”, soddisfazione per la Terza Municipalità: “Adesso puntare alla riqualificazione e nuova destinazione per i due immobili. Dopo tanti anni, probabilmente troppi, qualcosa finalmente inizia a muoversi. Stiamo parlando di due ex plessi scolastici che insistono uno nella parte alta e l’altro nella parte bassa del Villaggio di Cataratti.”

Da stamattina i mezzi della Messina Servizi Bene Comune hanno iniziato l’opera di scerbatura e bonifica dell’ ex plesso scolastico situato nella parte alta del villaggio e qualcosa si è iniziato a muovere anche in quello collocato nella parte bassa. “Da tempo, dichiara il Presidente della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto, chiediamo interventi di bonifica dei due ex plessi scolastici”

La vicenda del plesso scolastico alto, accesa dal consigliere Alessandro Geraci è poi stata supportata dallo stesso Presidente Cacciotto e dall’ intero consiglio della Terza Municipalità. Si tratta di un immobile che in passato era una scuola elementare ma che da più di 10 anni versava in uno stato di degrado ed abbandono.

“Per un periodo quell’ immobile è servito anche ad ospitare una famiglia. Quanto invece al plesso di Cataratti bassa, continua il Presidente, da più di un anno ho chiesto, unitamente a tutto il Consiglio della Terza Municipalità e che ha visto anche l’attenzione e l’interessamento del consigliere comunale Libero Gioveni, la bonifica del posto viste le condizioni di assoluto degrado”.

“Qualcosa a dire il vero è iniziata a muoversi dal momento che l’area è stata in parte già liberata ma serve adesso un intervento risolutivo . In passato questo plesso è servito prima come scuola, poi come sede per alcune associazioni di protezione civile ed ha inoltre ospitato delle famiglie”.

“Credo, dichiara Cacciotto, che una volta bonificate le due ex scuole debba concretamente essere avviata un’ opera di riqualificazione dei due plessi che possano essere riconsegnate, soprattutto per finalità sociali, alla comunità di Cataratti. Desidero ringraziare l’ Amministrazione Comunale e la Messina Servizi Bene Comune per aver accolto le nostre richieste ed avviato questo primo iter di bonifica di due importanti aree cittadine. Il Consiglio della Terza Municipalità sarà sempre attento a seguire le varie dinamiche e dare il proprio contributo per quanto di competenza alla vicenda.” conclude.