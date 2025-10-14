Messina, prende il via il Villaggio della Salute di Komen: screening gratuiti per la prevenzione del tumore al seno | FOTO e INTERVISTE

Prende il via il Villaggio della Salute di Komen a Villa Dante promosso, per la tappa di Messina, da Caronte & Tourist. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del dott. Pietro Franza, Giulia Giandalia (referente Komen Italia per la Sicilia), Valeria Asquini, Presidente della Messina Social City. Villa Dante sarà per i prossimi giorni, a partire da oggi martedì 14 ottobre fino a giovedì 16, un luogo dedicato a screening gratuiti per la prevenzione dei tumori al seno, riservati a donne in condizioni di fragilità sociale.

I Camper di Komen Italia – tra cui uno acquistato proprio grazie al contributo di Caronte & Tourist nel 2023 – ospiteranno esami gratuiti di diagnosi precoce. A bordo, gli specialisti si dedicheranno alle donne in condizioni di disagio socio-economico e a quelle in fasce d’età non ancora coperte dai programmi ordinari di screening pubblico. L’attenzione sarà tutta rivolta al tema del benessere, fisico, psicologico e sociale delle donne, e sarà pertanto incluso uno stand informativo sul tema critico della violenza di genere – tema su cui Caronte & Tourist è da anni attivamente impegnata: saranno infatti presenti i volontari del centro antiviolenza Evaluna e del Centro rivolto a uomini autori di violenza (CAUV).

Inoltre, a tutte le donne che si sottoporranno agli screening saranno offerte bevande biologiche Tomarchio, marchio che sostiene l’iniziativa. L’evento si inserisce nell’Ottobre Rosa – Mese Internazionale della Consapevolezza sul Tumore al Seno – e ha come obiettivo principale la promozione della cultura della prevenzione.