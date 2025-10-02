Messina, Polizia sequestra marijuana e piante di cannabis: arrestato 21enne

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno proceduto al sequestro di sostanza stupefacente del tipo marijuana. La droga, circa 90 grammi allo stato erbaceo, è stata rinvenuta a Sant’Agata di Militello dai poliziotti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, nel corso di una perquisizione domiciliare a carico di un ventunenne santagatese scattata al termine di specifici servizi di osservazione.

Con la marijuana, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato tre piante di cannabis in corso di coltivazione e materiale per il confezionamento delle singole dosi. Rinvenute altresì diverse capsule probabilmente contenenti sostanze psicotrope da destinare alla vendita. Una volta accertata la natura psicotropa della sostanza rinvenuta, attraverso analisi speditive di polizia scientifica, il giovane è stato tratto in arresto. Su disposizione della Procura della Repubblica di Patti, guidata dal dott. Angelo Vittorio Cavallo, lo stesso è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Si precisa in ogni caso, che il procedimento pende tuttora in fase di indagini preliminari, e che, in ossequio del principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna, sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse dell’indagato.