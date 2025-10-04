Messina, parcheggio Europa Ovest: incontro tra Cacciotto, Gioveni e il vice sindaco Mondello. Il punto sui lavori

A seguito dei ritardi nei lavori del realizzando parcheggio Europa Ovest che stanno creando non pochi problemi viari nel controviale lato sud dell’arteria, il Presidente della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto e il Capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio Comunale Libero Gioveni hanno chiesto un incontro al Vice Sindaco ed Assessore alla Viabilità Salvatore Mondello che si è svolto ieri e da cui sono emerse buone notizie.

“In particolare – dichiarano Gioveni e Cacciotto – il Vice Sindaco ci ha riferito che lo stop ai lavori si è reso necessario per programmare, a cura di Amam, il rifacimento della vetusta condotta fognaria proprio sul controviale con l’obiettivo di migliorare la capacità idraulica della rete ed evitare così di intervenire invasivamente dopo la consegna. I lavori sui sottoservizi sono previsti per i prossimi giorni – proseguono i due esponenti politici – alla cui conclusione si procederà quindi senza indugio al completamento del parcheggio di interscambio, nella parte alta del Viale Europa.”

“Ringraziamo il Vice Sindaco Mondello per aver prontamente riscontrato sia la nostra richiesta di incontro, sia i nostri legittimi dubbi sull’iter – concludono Gioveni e Cacciotto – così da poter rassicurare tutti quei cittadini che in queste settimane ci avevano espresso delle legittime preoccupazioni su quello che sembrava fosse diventato un cantiere “fantasma”.