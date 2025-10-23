Messina, Palazzo Zanca si illumina di verde per la ricerca sulla fibrosi cistica

Palazzo Zanca, sede del Comune di Messina, si illumina di verde per sostenere la campagna nazionale di sensibilizzazione promossa dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica (FFC Ricerca), con il patrocinio dell’ANCI e promossa sul territorio cittadino dal Rotary Club Messina Peloro. L’iniziativa, che coinvolge numerosi Comuni italiani, mira a diffondere la conoscenza su una malattia genetica grave e ancora poco conosciuta, e a sostenere la ricerca scientifica che da oltre vent’anni la Fondazione porta avanti con impegno e risultati significativi.

Il Palazzo comunale resterà illuminato di verde, colore simbolo della speranza, per tutta la settimana dal 20 al 26 ottobre 2025, un segno visibile dell’adesione della Città di Messina a questa importante campagna di sensibilizzazione. L’illuminazione è stata già attivata nella serata di lunedì 20 ottobre.

“La luce verde che avvolge Palazzo Zanca – dichiara il Sindaco Federico Basile – è un messaggio di vicinanza e di sostegno concreto alla ricerca scientifica e a tutte le famiglie che convivono con la fibrosi cistica. Messina, insieme a tante altre città italiane, vuole contribuire a mantenere viva la speranza e a promuovere una maggiore consapevolezza su questa patologia. La partecipazione della nostra comunità a iniziative come questa rafforza il valore della solidarietà e dell’impegno condiviso per la salute e la vita”