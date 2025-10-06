Messina, ottobre si veste di giallo a Sinagra: cultura e arte si intrecciano con Antonino Genovese e Anna Parisi

Venerdì 3 ottobre 2025 la rassegna “Ottobre si veste di giallo, salotto letterario: presentazione di libri gialli e mostra di pittura”, organizzata dalla Pro Loco di Sinagra in collaborazione con l’amministrazione comunale, apre la sua nona edizione, nella sala conferenze del palazzo Salleo, dove è stato presentato il libro dello scrittore Antonino Genovese – “Il silenzio dell’acqua”.

Ad aprire il dibattito culturale, l’assessore alla cultura del comune di Sinagra Marzia Mancuso, e la Presidente della Pro Loco, Vincenza Mola. A seguire la prof.ssa Rosetta Vitanza ha presentato in modo eccellente, descrivendone in modo particolare e dettagliato il contenuto del libro, ambientato in Sicilia, principalmente a Barcellona P.G. Al termine della presentazione, l’autore si è intrattenuto con i presenti, firmando copie del libro e scambiando parole affettuose con i lettori.

Dopo la presentazione del libro, la prof.ssa Rosetta Vitanza ha presentato i quadri dell’artista Anna Parisi, la quale ha ringraziato la Pro Loco e l’amministrazione per averla coinvolta nell’iniziativa.

La Pro Loco di Sinagra invita la cittadinanza a partecipare al prossimo appuntamento della manifestazione che si terrà, nei locali della sede della Pro Loco, sabato 11 ottobre alle 17.30.