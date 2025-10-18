Messina, oltre 7 milioni per le strade provinciali: al via il maxi piano della Città Metropolitana | DETTAGLI

La Città Metropolitana di Messina avvia un vasto programma di interventi per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della rete viaria provinciale. Il piano, dal valore complessivo di 7.225.636,22 euro, prevede cinque gare d’appalto che saranno bandite nelle prossime settimane, con l’obiettivo di ripristinare la funzionalità delle arterie stradali, ridurre il rischio idrogeologico e migliorare la viabilità nei territori tirrenici, eoliani e nebroidei.

Gli uffici tecnici, diretti da Biagio Privitera, hanno completato tutte le procedure necessarie per l’avvio delle gare nonostante la carenza di personale, assicurando il rispetto dei tempi e l’adeguatezza delle soluzioni progettuali. L’iniziativa si inserisce tra gli obiettivi strategici dell’amministrazione Basile, che punta alla riqualificazione delle infrastrutture come leva per lo sviluppo economico e sociale del territorio metropolitano. L’apertura delle gare segna il passaggio dalla fase progettuale a quella esecutiva, rispondendo alle esigenze di sicurezza, mobilità e tutela ambientale dei cittadini.

Dettaglio delle gare

20 ottobre – Manutenzione delle strade del comprensorio tirrenico

La prima gara, finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con 937.600 euro, riguarda undici strade provinciali (S.P. 60, 60 bis, 60 ter, 61, 61 quater, 62, 63, 64, 65/a, 66 e 66/a) che collegano i comuni di Monforte San Giorgio, Torregrotta, Condrò, Sicaminò, San Pier Niceto e San Filippo del Mela. Previsti interventi su muretti di contenimento, cunette per il deflusso delle acque, barriere laterali di protezione, rifacimento del manto stradale e nuova segnaletica.

4 novembre – Riqualificazione delle strade nelle Isole Eolie

Il secondo bando, dal valore di 259.000 euro, interessa tre arterie nel comune di Lipari: la S.P. 178 (Vulcano), la S.P. 179 (Pianoconte) e la S.P. 181/B (Quattropani–Acquacalda). I lavori, nel pieno rispetto dei vincoli paesaggistici dell’Arcipelago eoliano, prevedono la sistemazione del piano viabile, la riparazione dei parapetti e il rinnovo della segnaletica orizzontale e verticale.

5 novembre – Recupero della rete stradale dei Nebrodi

Con un finanziamento di 1.037.600 euro del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, la terza gara riguarda 14 strade provinciali tra Capo d’Orlando e Santo Stefano di Camastra. Gli interventi comprenderanno la ricostruzione di cunette e muri di contenimento, il ripristino di tombini e parapetti, la stabilizzazione delle carreggiate e la posa di nuovo asfalto.

6 novembre – Manutenzione della S.P. 57 di Barrera a Rometta

Il quarto intervento, dal valore di 792.536,22 euro, punta al ripristino della S.P. 57, da tempo interessata da cedimenti e smottamenti. Sono previsti lavori di consolidamento del corpo stradale, gestione delle acque piovane, rifacimento della pavimentazione e aggiornamento della segnaletica, per ristabilire la piena funzionalità del collegamento tra le aree collinari e la costa.

7 novembre – Consolidamento della S.P. 181 di Pignataro a Lipari

Ultimo intervento in programma, da 398.900 euro, finanziato nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro II Atto Integrativo della Regione Siciliana. Il progetto prevede il consolidamento della galleria e la protezione del tratto costiero di Bagnamare, con lavori su parapetti, pareti rocciose, muri di contenimento e sede stradale, per mitigare i rischi da mareggiate e frane e garantire la continuità dei collegamenti.

Un approccio tecnico e sostenibile

Tutti gli interventi sono stati progettati con attenzione alla sostenibilità ambientale e al rispetto del paesaggio. Le opere saranno realizzate sui tracciati esistenti, evitando modifiche estese al territorio e riducendo l’impatto sulla biodiversità. Particolare cura è stata riservata alla regimentazione delle acque e al consolidamento delle scarpate, per prevenire fenomeni di erosione e garantire maggiore stabilità del sottofondo stradale.

“Con questo programma di interventi – ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile – vogliamo migliorare in modo concreto la sicurezza e l’efficienza della rete stradale provinciale, infrastruttura essenziale per la mobilità quotidiana, il turismo e l’economia locale. Dopo anni di scarsità di risorse, finalmente restituiamo ai cittadini strade più sicure e percorribili, contribuendo anche alla prevenzione del rischio idrogeologico”. “Le gare che partiranno nelle prossime settimane – ha aggiunto il direttore generale Giuseppe Campagna – rappresentano una fase operativa decisiva per la manutenzione straordinaria della rete provinciale. Gli interventi mirano ai punti più critici, con un approccio rispettoso dell’ambiente e orientato alla durabilità delle opere”.