Messina, nuove bonifiche contro le discariche abusive | FOTO e DETTAGLI

Nella giornata di ieri, mercoledì 29 ottobre 2025, sono stati eseguiti due distinti interventi di bonifica nei villaggi di Catarratti e Bisconte, con particolare attenzione agli insediamenti popolari maggiormente esposti al fenomeno delle discariche abusive. Nonostante gli appelli rivolti più volte da MessinaServizi Bene Comune e dall’Amministrazione Comunale, persistono comportamenti incivili che generano un grave danno ambientale e comportano un ingente dispendio di risorse umane ed economiche, oltre a costringere numerosi residenti a convivere con situazioni indecorose.

“Il danno più grave è che tali atteggiamenti, a tutti gli effetti criminali, si ripetono ciclicamente – dichiara l’Assessore Nino Carreri – sotto gli occhi di tanti cittadini costretti a subire l’inciviltà di pochi”. L’Amministrazione comunale, avvalendosi di MessinaServizi Bene Comune come struttura operativa e con il supporto della Polizia Municipale Ambientale, continua a fronteggiare con determinazione questo fenomeno, grazie anche all’elevazione di numerose sanzioni e alle segnalazioni all’Autorità giudiziaria per reati ambientali.

“Chi pensa di farla franca resterà deluso – prosegue Carreri – perché l’attività investigativa della Polizia Municipale è incessante e sta portando all’identificazione dei responsabili ripresi dalle fototrappole installate in varie zone della città. Voglio esprimere un sincero ringraziamento alla Polizia Municipale Ambientale e a MessinaServizi, guidata dalla Presidente Mariagrazia Interdonato, per l’impegno costante nella cura della città, senza dimenticare i tanti cittadini onesti che pagano regolarmente la tariffa e conferiscono correttamente i rifiuti differenziati”. L’Amministrazione ribadisce che continuerà a mantenere alta l’attenzione sul contrasto al degrado ambientale, rafforzando gli strumenti di vigilanza e repressione e promuovendo, al contempo, comportamenti rispettosi dell’ambiente e del vivere civile.