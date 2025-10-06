Messina, nuova seduta straordinaria del consiglio comunale

Mercoledì 8 ottobre, alle ore 13.30, il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria. L’Aula discuterà il seguente ordine del giorno: “Situazione relativa alla gestione dell’Azienda partecipata ATM SpA, in merito alla continua soppressione di corse in diverse linee e di variazione di percorsi e capolinea, di esternalizzazione di servizi aziendali, di gestione delle risorse umane e dell’affidamento di incarichi interni, della situazione degli autisti interinali; della gestione aziendale in generale, in merito all’attuazione del contratto di servizio vigente”.