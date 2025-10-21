Messina, nuova seduta del consiglio comunale

Oggi, martedì 21 ottobre, alle ore 14, il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria. I lavori d’Aula prevedono, all’ordine del giorno, sedici proposte di deliberazione di riconoscimento debiti fuori bilancio. Nella seduta ordinaria dello scorso 16 ottobre il Civico consesso ha approvato, con dodici voti favorevoli, quindici astenuti e nessuno contrario, la “Delibera del Commissario straordinario regionale IPAB dell’Arciconfraternita Sant’Angelo dei Rossi n. 23 dell’8/9/2025 modifica Statuto vigente – presa d’atto”.

Successivamente l’Aula ha accolto, con undici voti favorevoli, nove astenuti e nessuno contrario, il “Codice 01/VAR procedimento per l’attribuzione di destinazione urbanistica ai terreni identificati al N.C.E.U. al foglio 109, partt. n. 14, 15, 16, 18, 20, 495, 497, 1146 (ex 12), 1147 (ex 494), 1148 (ex 494), 1235 (ex 12), 1236 (ex 12), 1543 (ex 13) – Procedimento di Variante Parziale del Piano Regolatore Generale vigente ai sensi della L.R. 27 dicembre 1978, n.71”.