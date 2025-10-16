Messina, novità sul rilascio delle licenze di pubblico spettacolo: il corpo di Polizia Municipale avrà un ruolo cardine | DETTAGLI

A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del Decreto legislativo 12 settembre 2025, n. 138, recante le “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione siciliana in materia di trasferimento ai comuni delle funzioni di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)”, il Comune di Messina comunica le prime indicazioni operative.

Dopo gli approfondimenti condotti su alcuni aspetti applicativi del trasferimento insieme ai dirigenti della Questura di Messina e a seguito di un confronto con il proprio Esecutivo, il Sindaco Federico Basile ha determinato che le attività di polizia amministrativa trasferite ai Comuni – giusta Circolare n. 14/2025 dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana – per il Comune di Messina saranno svolte dal Corpo di Polizia Municipale e formalizzate, su delega, dal Comandante del Corpo quale dirigente preposto.

L’Amministrazione comunale comunica che il ricevimento delle istanze avverrà tramite sportello SUAP – Impresainungiorno – per facilitare il corretto smistamento delle pratiche al Comando di Polizia Municipale, con l’obiettivo di garantire efficienza e trasparenza nel servizio ai cittadini. Il Comune di Messina conferma il proprio impegno a garantire una transizione ordinata e trasparente delle competenze, nel pieno rispetto della normativa nazionale e regionale.