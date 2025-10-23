Messina non dimenticherà mai Sara Campanella: presto una Piazza dedicata alla giovane | FOTO

“La piazza dedicata alla memoria di Sara Campanella sarà presto realtà! Questo è il nostro modo per dirti che non ti scorderemo mai, Sara. Oggi, in occasione del conferimento della Laurea alla memoria di Sara Campanella, ho incontrato la sua famiglia per un momento carico di emozione e significato. Durante questo incontro, ho presentato loro il rendering di riqualificazione della nuova piazza dedicata a Sara: un progetto dell’architetto Gabriele Marchetta, condiviso e sentito da tutta la famiglia. La Piazza dedicata a Sara presto diventerà realtà: uno spazio di rigenerazione urbana e di memoria. Ci sono fili invisibili che legano per sempre Messina e Sara. Con questo progetto vogliamo testimoniare che non la dimenticheremo mai.” Così il Sindaco Federico Basile tramite i suoi profili social ha annunciato la creazione di una Piazza in memoria di Sara Campanella.