Messina: nasce “Find Me”, un progetto di inclusione che parte dal fumetto | INFO

Presente il Sindaco Federico Basile, domani, venerdì 24 ottobre, alle ore 10.45, presso la Sala Ovale “Antonino Caponnetto” di Palazzo Zanca, si terrà la conferenza stampa di presentazione di “Find Me“, un progetto di inclusione che parte dal fumetto ed è finalizzato alla sensibilizzazione e al contrasto del bullismo attraverso un linguaggio inclusivo. “Find Me” è finanziato nell’ambito dell’iniziativa “IncludiME – Sportello delle Pari Opportunità” (PN Metro Plus 2021-2027).

Alla conferenza stampa interverranno l’Assessore alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili Liana Cannata, l’Assessore alle Politiche Culturali Enzo Caruso, il Presidente dell’Officina del Sole Fabio Franchi, l’autore Lelio Bonaccorso e lo sceneggiatore Siro Bizzi, i rappresentanti dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS e dell’Ente Nazionale Sordi – sezione provinciale di Messina.