Messina, modifiche alla viabilità: nuove zone di sosta e regolamentazioni per carico/scarico merci | INFO

Il Comune di Messina ha indetto delle modifiche in specifiche zone della città. Di seguito vi riportiamo il comunicato stampa dove si informa la cittadinanza di quali zone del centro città si tratta. Il primo è il seguente: trasferimento spazio di sosta riservato per le operazioni di carico/scarico merci in via San Giovanni Bosco.

Revocato l’esistente spazio di sosta riservato per le operazioni di carico/scarico merci sito sul lato ovest di via San Giovanni Bosco, a 25 metri dall’intersezione con via Tommaso Cannizzaro. Istituito uno spazio di sosta per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, riservato esclusivamente agli autocarri, sul lato est di via San Giovanni Bosco (parzialmente su carreggiata stradale e parzialmente su marciapiede) in prossimità dell’intersezione con via Cannizzaro. Alle suddette operazioni di carico e scarico merci, all’interno dell’apposito spazio di sosta, saranno riservate esclusivamente le fasce orarie 9.30-12.30 e 14.30-17.30, consentendo la sosta pubblica libera negli altri periodi rimanenti.

Istituzione stallo di sosta per i veicoli a servizio di persone con disabilità sul lato sud di viale Principe Umberto

Istituito sul lato sud di viale Principe Umberto, antistante il numero civico 137, uno stallo di sosta per i veicoli a servizio di persone con disabilità. Provvedimento adottato per agevolare la mobilità delle persone con disabilità in una zona ad alta densità di traffico.