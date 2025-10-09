Messina, modifiche alla viabilità: nuove zone di sosta e regolamentazioni per carico/scarico merci | INFO

Il Comune di Messina ha indetto dei cambiamenti in alcune zone della città che possono portare delle modifiche alla viabilità. Il primo è il seguente: ripristino/realizzazione di segnaletica stradale orizzontale in alcune strade del territorio comunale: come cambia la circolazione e le zone interessate.

Per consentire il ripristino e/o la realizzazione della segnaletica stradale orizzontale in alcune strade del territorio comunale, sono previsti provvedimenti viari. Pertanto mercoledì 15 ottobre, dalle ore 7 sino alle 18, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, nei seguenti tratti di strada: a) lato est di via Campo delle Vettovaglie, per un tratto di 20 metri, a nord dell’intersezione con via Capra; b) lato est di via XXIV Maggio, per un tratto di 20 metri, antistante il Monastero di Montevergine Sant’Eustochia Smeralda; c) lato est di via Epifanio Abate, per un tratto di 20 metri, a sud dell’intersezione con via Artigliere;

d) lato nord di via Emilia, per un tratto di 15 metri, a monte dell’intersezione con via Napoli e per un tratto di 15 metri a monte dell’intersezione con via Reggio Calabria; e) lato nord di via Santa Maria La Porta, per un tratto di 15 metri, a valle dell’intersezione con il corso Cavour; f) lato ovest di via Gagini, per un tratto di 15 metri, a sud dell’intersezione con via Longo; g) lato ovest di via Consolare Pompea, per un tratto di 15 metri, in corrispondenza del numero civico 481 (ripristino stallo sosta riservato a persona con disabilità); h) lato est dell’area di parcheggio di via Consolare Pompea, a Pace, per un tratto di 15 metri, in corrispondenza dell’accesso ad un lido.

Istituzione spazio di sosta per le operazioni di carico/scarico merci sul lato sud di via Istria

Istituito uno spazio di sosta per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, riservato esclusivamente agli autocarri, sul lato sud di via Istria, nel tratto a monte dell’intersezione con viale della Libertà. Alle suddette operazioni di carico e scarico merci, all’interno dell’apposito spazio di sosta, saranno riservate esclusivamente le fasce orarie 9.30-12.30 e 14.30-17.30, consentendo la sosta pubblica libera negli altri periodi rimanenti.