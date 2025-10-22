Messina, mezzi pesanti a Contesse: richiesto il divieto di transito dal consigliere Oteri | DETTAGLI

Attraverso un’interrogazione scritta, il consigliere comunale Cosimo Oteri, capogruppo di Lega-Prima l’Italia, ha esposto il seguente oggetto alla massima attenzione del sindaco del Comune di Messina, All’assessore alla mobilità urbana e Al presidente del Consiglio Comunale. Di seguito il documento integrale :“Il sottoscritto Cosimo Oteri nella qualità di Consigliere Comunale capogruppo Lega-Prima l’ Italia
PREMESSO CHE:
- Con apposito provvedimento è stata disposta l’istituzione, dalle ore 7:45 alle ore 8:30 e dalle ore 13:15 alle ore 14:15, del divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate in via Contesse, nel tratto compreso tra via Celi e il sottopasso ferroviario;
- Tale misura è stata adottata per alleviare i disagi della popolazione residente, dovuti al transito dei mezzi d’opera diretti al sito di stoccaggio RFI delle terre denominato “Contesse”;
- È stata inoltre disposta la collocazione della relativa segnaletica stradale verticale alle intersezioni con via Celi, via Consolare Valeria, via Calispera e con la nuova strada di cantiere di accesso al sito di stoccaggio delle terre “Contesse”;
- Contestualmente, è stata revocata la precedente ordinanza di luglio, con la conseguente rimozione della segnaletica preesistente;
CONSIDERATO CHE:
- Nonostante il provvedimento, continuano a registrarsi forti disagi e pericoli per la sicurezza dei residenti del Villaggio Unrra su tutti, caratterizzato da strade strette e poche vie di fuga;
- Il transito dei mezzi pesanti all’interno del centro abitato rappresenta un rischio concreto per la viabilità e per l’incolumità pubblica, in particolare nelle ore di maggiore affluenza scolastica e lavorativa;
- Il Consiglio Comunale, su proposta del gruppo consiliare della Lega, ha approvato un atto di indirizzo che richiede la copertura del torrente San Filippo come condizione necessaria per creare una viabilità alternativa;
INTERROGA IL SINDACO E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
per sapere:
- Per quali motivi non sia stata ancora emanata un’ordinanza che disponga la sospensione dei lavori e il blocco del transito dei mezzi pesanti, per problemi di incolumità pubblica e sicurezza all’interno del Villaggio Unrra, nelle more della realizzazione delle opere di messa in sicurezza e copertura del torrente San Filippo;
- Se l’amministrazione intenda adottare misure più restrittive e durature per garantire la sicurezza dei residenti e ridurre il traffico pesante nelle vie interne;
- Se siano stati predisposti controlli effettivi sul rispetto degli orari di divieto di transito dei mezzi pesanti e quali sanzioni siano state eventualmente applicate.”