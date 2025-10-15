Messina, l’IRCCS Bonino Pulejo attiva l’Unità Spinale: tecnologie innovative a servizio dei pazienti

La Direzione Strategica dell’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”, comunica di aver proceduto, già da qualche mese, all’attivazione dell’U.O.C. Unità Spinale che completa il ventaglio dei servizi sanitari offerti in ambito riabilitativo. L’Unità Operativa, in totale sintonia con la mission dell’Istituto, incentrata sulla ricerca clinica traslazionale nel campo delle neuroscienze e delle gravi cerebrolesioni acquisite, si occupa del trattamento di pazienti con lesioni spinali, avvalendosi, per l’attuazione dei protocolli riabilitativi, di tecnologie innovative anche attraverso la robotica.

L’attivazione dell’U.O.C. Unità Spinale è stata fortemente voluta dalla Direzione Strategica dell’IRCCS, composta dal Direttore Generale Maurizio Lanza, il Direttore Scientifico Angelo Quartarone, il Direttore Sanitario Marcello Nucifora e il Direttore Amministrativo Maria Felicita Crupi e si è realizzata grazie all’impegno delle UU.OO.CC. di Neuroriabilitazione, Neurologia e Recupero e Riabilitazione Funzionale, rispettivamente dirette dalla Dott.ssa Carmela Rifici, dal Dott. Rosario Grugno e dal Dott. Edoardo Sessa.

“Questo risultato è frutto di una sapiente attività di collaborazione tra tutte le figure professionali del nostro Istituto – ha dichiarato il Direttore Generale Maurizio Lanza. Notevole lo sforzo profuso da tutto il personale medico, infermieristico, oss e tecnico della riabilitazione che ha consentito l’attivazione di n.7 posti letto presso il Presidio Ospedaliero Piemonte, con risorse economiche pressoché invariate. Tutto ciò – prosegue Lanza- è stato possibile anche grazie a un lavoro di confronto e stretta collaborazione con tutte le organizzazioni sindacali che voglio specificatamente ringraziare”

L’obiettivo è stato raggiunto anche grazie all’ampliamento del tetto di spesa per l’assunzione del personale, autorizzato dall’Assessorato della Salute della Regione Siciliana in corso d’anno e destinato al reclutamento del personale medico e di comparto necessario.

Le richieste di accesso al ricovero presso l’Unità Spinale vengono gestite mediante procedura ad evidenza pubblica sul sito istituzionale www.irccsme.it, successivamente valutate, sulla base di criteri rigidi individuati dall’Istituto, dalla apposita Commissione multidisciplinare ricoveri.