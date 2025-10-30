Messina, Lillo Valvieri organizza il suo primo incontro con i cittadini | INFO e DATA

Lillo Valvieri, aspirante sindaco di Messina, organizza il suo primo incontro con la cittadinanza sabato 1° novembre, dalle 10:30 alle 13:00, in Piazza Cairoli lato Monte. L’iniziativa ha l’obiettivo di avviare un percorso di partecipazione civica e dialogo con i messinesi. Durante l’incontro, i cittadini potranno condividere idee, proposte e suggerimenti su ciò che considerano prioritario per la città.

Per raccogliere queste istanze, sarà allestita un contenitore cartonata in cui ciascuno potrà inserire le proprie proposte e idee, creando un momento di “democrazia civica”. Inoltre, Valvieri aprirà un momento di reclutamento per la futura lista civica, invitando chiunque voglia contribuire attivamente al progetto civico a unirsi e partecipare alla costruzione del percorso partecipativo.

Valvieri ha spiegato che questo sarà solo il primo di una serie di incontri: “Girando in ogni quartiere raccoglierò le esigenze della cittadinanza e le farò tesoro per costruire un progetto condiviso, che guiderà il percorso futuro della nostra lista civica”, ha dichiarato. L’invito è aperto a tutti i cittadini che vogliono contribuire attivamente alla vita della città e al dialogo con chi intende promuovere un progetto civico partecipativo.