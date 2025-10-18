Messina, Lillo Valvieri: “il mio primo impegno da sindaco sarà una città libera da blatte e più pulita”

“Il primo punto del mio programma da candidato sindaco per il 2027 riguarda un tema che tocca tutti noi da vicino: l’igiene e la sicurezza ambientale della città“, dichiara Lillo Valvieri, candidato sindaco di Messina. Valvieri sottolinea la necessità di un intervento radicale sulla gestione della raccolta differenziata e sul problema delle blatte e dei ratti, che in diverse zone rappresentano una minaccia per la salute pubblica. “Abbiamo raggiunto risultati importanti con la differenziata, ma è necessario alzare la guardia. I mastelli, spesso trascurati o mal utilizzati, diventano ricettacoli di sporcizia. Serve più igiene, più controllo e una gestione moderna dei rifiuti“, spiega Valvieri.

Il candidato propone una campagna di disinfestazione costante e mirata, insieme a nuove regole per la pulizia e la manutenzione dei contenitori dei rifiuti, affinché Messina possa tornare a essere una città pulita, sicura e decorosa. “La nostra città deve essere sicura — conclude Valvieri —. Partiamo da qui: dalla salute dei cittadini e dal rispetto degli spazi comuni. Gli altri punti del mio programma saranno presentati nei prossimi mesi, ma il messaggio è chiaro: vogliamo una Messina più pulita e vivibile per tutti”.