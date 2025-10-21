Messina, Lillo Valvieri: “c’è bisogno di una scossa civica per rimettere il popolo al centro della città”

“Negli ultimi tempi stiamo assistendo a un vero e proprio teatrino politico che lascia molti cittadini confusi e delusi. A Messina, la politica sembra essere diventata terreno di scontro personale più che di confronto costruttivo. Pur stimando il sindaco attuale per il suo impegno istituzionale, non posso nascondere la mia preoccupazione per la continua instabilità politica e amministrativa che sta caratterizzando la nostra città. I cambi di gestione e le diatribe tra figure pubbliche rischiano di allontanare ulteriormente i cittadini dalla partecipazione e dalla fiducia nelle istituzioni.” dichiara Lillo Valvieri, candidato sindaco di Messina.

“Non entro nel merito delle singole dichiarazioni o dinamiche tra esponenti politici, ma credo che oggi più che mai serva un ritorno ai valori dell’uomo, del rispetto e del servizio verso la collettività. La mia visione da candidato sindaco nelle prossime competizioni per Messina è chiara: il palazzo deve tornare al servizio del popolo, e non il popolo al servizio del potere. Lotterò contro ogni forma di imperialismo politico e classismo sociale, per costruire una città dove contino il merito, la dignità del lavoro e la giustizia sociale. È tempo di dare una scossa civica. Una scossa che rimetta al centro le persone, le famiglie e il bene comune.” conclude

Lillo Valvieri