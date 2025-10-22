Messina, lavori sull’A20: previsto il ripristino della pavimentazione autostradale | INFO e DATE

Cambi alla viabilità lungo l’A18: questo è ciò che fa sapere Autostrade Siciliane, che ha comunicato tramite una nota stampa che, a partire dalla prossima settimana, dalle ore 07:00 alle ore 24:00, sarà prevista l’istituzione di alcune limitazioni al traffico sullo svincolo di Barcellona Pozzo di Gotto, lungo l’autostrada Messina-Palermo (A18):

Dal 27.10.2025 al 28.10.2025, la chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Barcellona P.G (km. 46+600), della A20 ME-PA, in uscita, per i veicoli provenienti da entrambe le direzioni, previa predisposizione della segnaletica necessaria.

Dal 28.10.2025 al 29.10.2025, la chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Barcellona P.G (km. 46+600), della A20 ME-PA, in uscita, per i veicoli provenienti da Messina, previa predisposizione della segnaletica necessaria.

Dal 29.10.2025 al 30.10.2025, la chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Barcellona P.G (km. 46+600), della A20 ME-PA, in entrata, per i veicoli diretti in direzione Messina, previa predisposizione della segnaletica necessaria.

Dal 30.10.2025 al 31.10.2025, la chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Barcellona P.G (km. 46+600), della A20 ME-PA, in entrata, per i veicoli diretti in direzione Palermo, previa predisposizione della segnaletica necessaria.