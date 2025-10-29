Messina, lavori nella zona centro-nord della città | INFO e DATE

Provvedimenti viabili a Messina: dalle ore 8 di domani, giovedì 30, sino alle 17 di venerdì 31 ottobre, in entrambi i lati di via Mirello Mora, a villaggio Aldisio, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, garantendo, in sicurezza, il regolare transito veicolare e pedonale. Il provvedimento è stato disposto per eseguire lavori di pulizia straordinaria della condotta fognaria.
Istituzione del senso unico di circolazione in via Cimitero Castanea-Massa San Giorgio, in occasione della Commemorazione dei defunti
Sabato 1 e domenica 2 novembre, in occasione della Commemorazione dei defunti, sarà istituito il senso unico di circolazione, con direzione di marcia monte-mare, in via Cimitero Castanea-Massa San Giorgio. Vigerà inoltre la direzione obbligatoria diritto in entrambe le direzioni della S.P. 50 in corrispondenza dell’intersezione con via Cimitero Castanea-Massa San Giorgio. Provvedimento adottato per limitare il verificarsi di congestione del traffico veicolare.
Interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano: divieto di sosta sul lato nord di piazza della Repubblica. Nell’ambito del programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano di cui al decreto direttoriale n. 117 del 15 aprile 2021.
Decreto direttoriale n. 93 del 7 luglio 2022 di finanziamento, sono previsti provvedimenti viabili, per disporre un’area destinata alle operazioni di carico e scarico merci. Pertanto, dallo scorso 23 ottobre sino al 21/11/2025, vigerà il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, sul lato nord di piazza della Repubblica, per un tratto di 15 metri, antistante Palazzo Satellite, a monte dell’intersezione con via Calabria.