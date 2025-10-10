Messina, lavori nel centro-sud della città: come cambia la viabilità

Il Comune di Messina ha reso noto tramite un comunicato stampa che in alcune zone della città, ci saranno modifiche alla viabilità. La prima zona riguarda le seguenti variazioni. Lavori di ripristino provvisorio della pavimentazione stradale in tratti delle vie Bellinzona e Savonarola e sul viale Giostra: provvedimenti viabili

Per consentire i lavori di ripristino provvisorio della pavimentazione stradale nelle vie Bellinzona e Savonarola e sul viale Giostra, sono previsti provvedimenti viabili. Pertanto, dalle ore 8 di lunedì 13 sino alle 17.30 di mercoledì 22 ottobre, esclusi sabato e domenica, nelle vie Bellinzona e Savonarola e sul viale Giostra, relativamente alle tre fasi distinte, vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, di transito veicolare per semicarreggiata nel tratto di strada interessato dai lavori di scavo in attraversamento, consentendo il transito veicolare, in sicurezza, nella restante semicarreggiata non impegnata dai suddetti lavori, e di transito pedonale nei marciapiedi interessati dagli interventi, garantendo, in sicurezza, l’ingresso a tutti gli accessi ivi insistenti, e la continuità del transito pedonale.

Istituiti inoltre il limite massimo di velocità di 30 km/h in via Bellinzona, nel tratto compreso tra le vie Maroli e Savonarola, nella via Savonarola, a partire da 60 metri a nord dell’intersezione con la via Bellinzona fino al viale Giostra, e nel viale Giostra nel tratto compreso tra le vie Garibaldi e Savonarola.

Interventi di ripristino della pavimentazione dei marciapiedi in via XXIV Maggio: i provvedimenti viari

Nell’ambito dei lavori di riqualificazione dei marciapiedi e abbattimento delle barriere architettoniche nel quadrilatero compreso tra le vie Garibaldi, Tommaso Cannizzaro e XXIV Maggio e viale Boccetta, sono previsti da lunedì 13 ottobre sino al 14/11/2025 interventi di ripristino della pavimentazione dei marciapiedi. Pertanto, nel predetto arco temporale, in entrambi i lati di via XXIV Maggio, per singoli tratti di intervento e per singolo lato, non superiori a 30 metri ciascuno, vigeranno i divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, garantendo, in sicurezza, il regolare svolgimento del transito veicolare; e di transito pedonale nel marciapiede, garantendo, in sicurezza, la continuità del transito pedonale sul marciapiede del lato opposto.

Interventi per la riqualificazione e la rivitalizzazione urbana in alcune strade del villaggio di Giampilieri Superiore: i provvedimenti viabili

Nell’ambito degli interventi per la riqualificazione e la rivitalizzazione urbana nel territorio dei villaggi di Giampilieri, Molino, Pezzolo, Santo Stefano, da lunedì 13 ottobre al 28/11/2025 sono previsti lavori in alcune strade di Giampilieri Superiore. Pertanto, in quel periodo, saranno istituiti i divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare in alcune strade di Giampilieri Superiore.