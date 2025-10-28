Messina, lavori nel centro-sud della città: come cambia la viabilità

Il Comune di Messina ha comunicato che in alcuni tratti della città ci saranno delle modifiche alla viabilità, di seguito la prima zona interessata. Recinzione aree di cantiere nel Rione Taormina: i provvedimenti viabili. Nell’ambito dei lavori di demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto dell’area Rione Taormina, sono stati adottati provvedimenti viabili, per recintare le aree di cantiere.

Pertanto, dallo scorso 25 ottobre sino al 21/05/2026, vigono i divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e di transito veicolare e pedonale nei seguenti tratti di strada: 1) via Ennio Quinto, nel tratto compreso tra le vie Taormina e Publio Afro Terenzio; 2) via Publio Afro Terenzio, per un tratto di 25 metri circa, a nord dell’intersezione con via Publio Afro Terenzio (direzione sud).

Lavori di pulizia straordinaria della condotta fognaria in via Scopelliti a Santa Lucia sopra Contesse: dalle ore 8 sino alle 17 di domani, mercoledì 29 ottobre, in entrambi i lati di via Scopelliti, a Santa Lucia sopra Contesse, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, garantendo, in sicurezza, il regolare transito veicolare e pedonale. Il provvedimento è stato disposto per eseguire lavori di pulizia straordinaria della condotta fognaria.

Lavori di manutenzione della condotta fognaria in un tratto di via Centonze: dalle ore 8 di giovedì 30 sino alle 17 di venerdì 31 ottobre, in via Centonze, nel tratto compreso tra il numero civico 60 e la via Tommaso Cannizzaro saranno istituiti i divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, entrambi i lati; di transito veicolare, nella semicarreggiata oggetto di intervento, garantendo, in sicurezza, il transito veicolare nella semicarreggiata non interessata dai lavori, con collocazione di idonea segnaletica stradale e con l’ausilio di movieri; e il limite massimo di velocità di 30 km/h. Il provvedimento è stato disposto per la realizzazione nel predetto tratto di lavori di manutenzione della condotta fognaria.

