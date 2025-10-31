Messina, lavori nel centro-nord della città: le zone interessate

Il Comune di Messina ha informato i cittadini di alcune modifiche al transito e alla pubblica utilità cittadina. Di seguito il primo avviso: istituzione spazio di fermata autobus del servizio di Tpl urbano in via Catania: prevista l’istituzione di uno spazio di fermata autobus del servizio di Tpl urbano all’interno della corsia riservata di via Catania, lato est (lato mare), direzione di marcia sud-nord, in prossimità del numero civico 85. Realizzare inoltre la segnaletica stradale, orizzontale e verticale, di delimitazione dello spazio di fermata autobus. Il provvedimento è stato adottato per migliorare il servizio di Tpl urbano.

Allestimento mercato nella carreggiata centrale di un tratto del viale Giostra: provvedimenti viari per domani e domenica

In occasione della Commemorazione dei defunti, per l’allestimento di un mercato nella carreggiata centrale del viale Giostra, nel tratto compreso tra via Garibaldi e viale della Libertà, nei giorni di domani, sabato 1 novembre, e domenica 2 novembre, sono previsti provvedimenti viabili. Pertanto, nel tratto sopra specificato, dalle ore 7 di domani, sabato 1 novembre, sino alle 22 di domenica 2 novembre, vigeranno il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, nei seguenti tratti di strada:

a) entrambi i lati della carreggiata centrale del viale Giostra, nel tratto compreso tra via Garibaldi e viale della Libertà; b) sul lato nord della complanare sud del viale Giostra, nel tratto compreso tra via Garibaldi e viale della Libertà; c) sul lato sud della complanare nord del viale Giostra, nel tratto compreso tra via Garibaldi e viale della Libertà. Istituito inoltre il divieto di transito veicolare nella carreggiata centrale del viale Giostra, nel tratto compreso tra via Garibaldi e viale Giostra, con collocazione di idonee barriere con segnaletica stradale; e consentire le direzioni sinistra, diritto e destra ai veicoli provenienti dalla complanare nord del viale Giostra, direzione di marcia mare-monte, in corrispondenza dell’intersezione con via Garibaldi, provvedendo alla modifica del relativo impianto semaforico e della segnaletica stradale verticale.

Lavori di riparazione della rete idrica in un tratto di via Calabrella a Castanea

Martedì 4 novembre, dalle ore 8 alle 18, in via Calabrella, nel tratto compreso tra piazza Santissimo Rosario e il numero civico 175, a Castanea, saranno istituiti i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati; di transito veicolare, nella semicarreggiata oggetto di intervento, garantendo, in sicurezza, il transito veicolare nella semicarreggiata non interessata dai lavori, con collocazione di idonea segnaletica stradale e con l’ausilio di movieri; il senso unico alternato di circolazione nella semicarreggiata non interessata dai lavori, con regolamentazione mediante collocazione di idonea segnaletica stradale e con l’ausilio di movieri dotati di apposite palette; e il limite massimo di velocità di 30 km/h. Il provvedimento si è reso necessario per consentire in quel tratto ad AMAM l’esecuzione dei lavori di riparazione della rete idrica.