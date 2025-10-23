Messina, lavori nel centro città per perdita idrica: come cambia la viabilità

Per consentire ad AMAM S.p.A. l’esecuzione dei lavori di riparazione di una perdita idrica in via San Crispino e Crispiniano, nel tratto a monte compreso dell’intersezione con via Fratelli Bandiera, sono previsti provvedimenti viabili. Pertanto domani, venerdì 24 ottobre, dalle ore 8 sino alle 17, nel tratto su esposto, saranno istituiti i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e di transito veicolare nella semicarreggiata oggetto di intervento, garantendo in sicurezza il transito veicolare nella semicarreggiata non interessata dai lavori, con collocazione di idonea segnaletica stradale e con l’ausilio di movieri. Vigerà inoltre il limite massimo di velocità di 30 km/h.

Divieti di sosta e di transito in un tratto di via del Proto

Nell’ambito dei lavori di demolizione di manufatti abusivi isolati, sono previsti provvedimenti viabili. Pertanto, dallo scorso lunedì 20 ottobre, sino al 18/12/2025, vigeranno i divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e di transito veicolare nella parte terminale, lato ovest, di via del Proto.