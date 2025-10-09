Messina, lavori di ripristino definitivo della pavimentazione stradale nelle vie La Farina e Croce Rossa: come cambia la viabilità

Per consentire i lavori di ripristino definitivo della pavimentazione stradale in tratti delle vie La Farina e Croce Rossa, sono previsti provvedimenti viabili. Pertanto, dalle ore 8 sino alle 16, di giovedì 16, di venerdì 17 ottobre e del 17/11/2025, in un tratto di via La Farina, vigeranno il divieto di transito pedonale nel marciapiede interessato dagli interventi, garantendo, in sicurezza la continuità del transito pedonale mediante la realizzazione di percorsi pedonali protetti nell’adiacente carreggiata stradale e il limite massimo di velocità di 30 km/h in via La Farina, nel tratto di 60 metri a sud dell’area oggetto di intervento.

Per lo stesso motivo dalle 7 di lunedì 20 sino alle 18 di venerdì 24 ottobre e dalle 7 alle 18 del 18/11/2025, in via Croce Rossa, relativamente alle tre singole fasi lavorative, saranno istituiti i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, nell’area interessata dai lavori, di transito veicolare per semicarreggiata nel tratto di strada interessato dai lavori di scavo in attraversamento, consentendo il transito veicolare, in sicurezza, nella restante semicarreggiata non impegnata dai suddetti lavori, e di transito pedonale nei marciapiedi interessati dagli interventi, garantendo, in sicurezza, l’ingresso a tutti gli accessi ivi insistenti, e la continuità del transito pedonale. Vigerà inoltre il limite massimo di velocità di 30 km/h in via Croce Rossa, nel tratto tra le vie Antonio Salandra e Roma.