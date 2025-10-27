Messina, lavori di pulizia fognaria e alla condotta idrica: le zone interessate

Il Comune di Messina ha divulgato i tratti in cui ci saranno delle modifiche alla viabilità per lavori. Di seguito il primo: Lavori di pulizia straordinaria della condotta fognaria in alcuni tratti delle vie Nicotra e delle Carceri e in piazza Basicò: Dalle ore 8 di oggi, lunedì 27, sino alle 17 di domani, martedì 28 ottobre, nelle vie Nicotra e delle Carceri e in piazza Basicò, sono stati adottati provvedimenti viabili, affinché AMAM S.p.A. possa eseguire lavori di pulizia straordinaria della condotta fognaria.

Pertanto, nel predetto arco temporale, vigerà il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, nei seguenti tratti di strada, garantendo, in sicurezza, il regolare transito veicolare e pedonale: 1) entrambi i lati di via Nicotra, nel tratto compreso tra le vie Grattoni e delle Carceri; 2) entrambi i lati di via delle Carceri, nel tratto compreso tra via Rocca Guelfonia e piazza Basicò; 3) lato monte di piazza Basicò, nel tratto compreso tra le vie delle Carceri e Dina e Clarenza.

Lavori di manutenzione di una condotta idrica in un tratto del viale Regina Margherita

Per consentire ad AMAM S.p.A. l’esecuzione di lavori di manutenzione di una condotta idrica sul viale Regina Margherita, nel tratto compreso tra le vie Logoteta e Borzì, sono stati disposti provvedimenti viabili. Pertanto oggi, lunedì 27 ottobre, dalle ore 9.30 sino alle 15.30, sono istituiti il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati di viale Regina Margherita, nel tratto compreso tra le vie Logoteta e Borzì, il restringimento della carreggiata stradale, nel tratto suesposto del viale Regina Margherita, garantendo in sicurezza il regolare transito veicolare in entrambi i sensi di marcia, mediante la collocazione di idonea segnaletica e con l’ausilio di movieri; e il limite massimo di velocità di 30 km/h in entrambi i sensi di marcia del predetto tratto.