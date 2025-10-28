Messina, l’Associazione Orizzonte Comune entra ufficialmente nella rete nazionale di “LIBERA”

Lo dichiara Roberto Saia, Presidente di Orizzonte Comune tramite una nota stampa, sottolineando l'importanza dell'impegno dell'associazione nella promozione ai valori della giustizia e della legalità

Roberto Saia

“Tale adesione rappresenta un significativo riconoscimento dell’impegno profuso dalla nostra Associazione nella promozione dei valori della giustizia e della legalità” afferma Roberto Saia, Presidente di Orizzonte Comune. “Siamo convinti che questo passo rafforzerà il nostro impegno e ci permetterà di continuare a lavorare con sempre maggiore efficacia per costruire una società più giusta e più sicura unendo le forze nella lotta contro le mafie”.

L’adesione a Libera è il risultato dell’impegno costante e della dedizione dei membri dell’Associazione Orizzonte Comune, che dal 2021 operano nel territorio della provincia di Messina. “Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a tutti i soci per il loro impegno”, aggiunge Saia. “La partecipazione attiva e il sostegno alle iniziative di Orizzonte Comune hanno reso possibile questo importante traguardo – che è nel contempo un punto di partenza – e ci hanno permesso di consolidare la nostra presenza sul territorio come associazione di riferimento per la promozione dei valori della giustizia e della legalità. Un sentito ringraziamento va anche a LIBERA per averci accolti nella sua Rete, permettendoci di condividere obiettivi e valori comuni”, conclude Saia.

Orizzonte Comune si impegna a proseguire la sua collaborazione con LIBERA e con tutte le realtà che condividono gli stessi valori e obiettivi. L’Associazione Orizzonte Comune APS ETS annuncia con grande soddisfazione la sua adesione a “LIBERA. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”.

