Messina, l’Associazione Orizzonte Comune entra ufficialmente nella rete nazionale di “LIBERA”

“Tale adesione rappresenta un significativo riconoscimento dell’impegno profuso dalla nostra Associazione nella promozione dei valori della giustizia e della legalità” afferma Roberto Saia, Presidente di Orizzonte Comune. “Siamo convinti che questo passo rafforzerà il nostro impegno e ci permetterà di continuare a lavorare con sempre maggiore efficacia per costruire una società più giusta e più sicura unendo le forze nella lotta contro le mafie”.

L’adesione a Libera è il risultato dell’impegno costante e della dedizione dei membri dell’Associazione Orizzonte Comune, che dal 2021 operano nel territorio della provincia di Messina. “Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a tutti i soci per il loro impegno”, aggiunge Saia. “La partecipazione attiva e il sostegno alle iniziative di Orizzonte Comune hanno reso possibile questo importante traguardo – che è nel contempo un punto di partenza – e ci hanno permesso di consolidare la nostra presenza sul territorio come associazione di riferimento per la promozione dei valori della giustizia e della legalità. Un sentito ringraziamento va anche a LIBERA per averci accolti nella sua Rete, permettendoci di condividere obiettivi e valori comuni”, conclude Saia.

Orizzonte Comune si impegna a proseguire la sua collaborazione con LIBERA e con tutte le realtà che condividono gli stessi valori e obiettivi. L’Associazione Orizzonte Comune APS ETS annuncia con grande soddisfazione la sua adesione a “LIBERA. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”.