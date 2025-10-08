Messina, l’assessore Minutoli risponde al consigliere Gioveni: “tecnici già a lavoro su impianti di riscaldamento nelle scuole”

In riferimento all’interrogazione a risposta scritta del consigliere comunale Libero Gioveni relativa alla verifica del funzionamento degli impianti di riscaldamento negli edifici scolastici cittadini, l’Amministrazione comunale precisa che già con nota prot. n. 266430 del 9 settembre 2025, a firma del Vicesindaco e Assessore all’Edilizia Scolastica Salvatore Mondello, sono state impartite precise linee di indirizzo in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2025/2026.

Nella citata nota, indirizzata ai Servizi Tecnici, Servizi alla Persona e Servizi Manutentivi, è stato espressamente richiesto di: “definire e predisporre tutti gli interventi (segnaletica, trasporti, impiantistica, manutenzioni, ecc.) necessari a consentire il regolare inizio delle lezioni, garantendo alla comunità scolastica standard di funzionalità consone alle attività da svolgere”.

Pertanto, le attività di verifica e manutenzione degli impianti di riscaldamento sono già in corso, come confermato dall’Assessore alla Manutenzione Beni e Servizi, Massimiliano Mnutoli, che dichiara:

“Si rassicura il consigliere Gioveni che i tecnici comunali stanno procedendo alle consuete verifiche funzionali delle caldaie e degli impianti di riscaldamento in tutti i plessi scolastici, e che tali attività sono state già programmate e avviate regolarmente, in modo da assicurare per tempo il pieno funzionamento degli impianti prima della data prevista per l’accensione”. L’Amministrazione comunale, in linea con quanto già fatto negli ultimi anni, continuerà a monitorare costantemente la situazione in tutti gli edifici scolastici, garantendo tempestività negli interventi e piena attenzione al benessere e alla sicurezza della comunità scolastica.