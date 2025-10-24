Messina, l’assessore Amata si congratula con Ciccio Rizzo per la nomina a Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto

“Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni a Ciccio Rizzo per la nomina a Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. Questa designazione rappresenta un importante riconoscimento delle sue competenze e professionalità e conferma la fiducia nelle sue capacità di guida e nella visione di sviluppo del sistema portuale.” così in una nota l’Assessore Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, on. Elvira Amata

“Dopo il breve ma significativo periodo in cui ha svolto il ruolo di Commissario straordinario, il nuovo incarico consente di proseguire e consolidare un percorso di valorizzazione dei porti dello Stretto, realtà strategica per la mobilità, la logistica e la crescita economica della nostra Regione. Sono certa che, con equilibrio e spirito di collaborazione istituzionale, saprà continuare a operare nell’interesse del territorio e della comunità portuale. Formulo i migliori auguri di buon lavoro per un mandato ricco di risultati e soddisfazioni”.