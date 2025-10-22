Messina, la proposta di Gioveni: “aiutare i commercianti alle prese con il caro affitti”

“Dopo il progetto “Home” che sta determinando l’erogazione di un contributo affitto per le famiglie locatarie, si pensi anche ad una sorta di progetto “Store” per i commercianti alle prese con il caro affitti dei propri negozi”. A lanciare la proposta è il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, che in passato ha più volte denunciato il fenomeno del caro affitti degli immobili commerciali, vero ostacolo ad una reale ripresa economica delle attività produttive. “E’ noto a tutti – spiega Gioveni – come purtroppo molte imprese locatarie di immobili commerciali non riescano ad uscire dal guado a causa dei troppo onerosi affitti che i rispettivi proprietari chiedono mensilmente”.

“E’ ovvio che sulla piena libertà dei proprietari di chiedere un corrispettivo congruo alle loro esigenze non si può certo intervenire se non con un appello ad essere più sensibili alle evidenti difficoltà dei commercianti”, dichiara il consigliere. “Purtuttavia l’Amministrazione – prosegue l’esponente di FdI – nell’interesse di fronteggiare la crisi, è chiamata a porre in essere tutti gli strumenti necessari per tendere una mano ai protagonisti del nostro tessuto economico e produttivo. Per questo – conclude Gioveni – oltre a ritenere utile per gli esercenti il possibile varo di bandi per la locazione di immobili comunali, credo che l’Amministrazione Basile, soprattutto con i fondi della PMI Card, possa individuare delle misure a sostegno delle attività commerciali, e certamente fra queste si può pensare di pubblicare, sulla stessa stregua del progetto Home, anche un bando da denominare appunto progetto “Store” per i soli titolari di impresa che pagano onerosi affitti ai loro rispettivi locatori”.