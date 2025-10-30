Messina, la denuncia del consigliere Gioveni: “anfiteatro Camaro San Paolo, pericoli costanti all’interno del cantiere!”

“Se da un lato (a breve) sarà approvato il progetto esecutivo per il completamento dell’anfiteatro di Camaro San Paolo, dall’altro il cantiere necessita di essere messo in sicurezza per ciò che accade pericolosamente all’interno quasi tutti i giorni!”. Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, che insieme al presidente della terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto sta seguendo passo passo l’iter per il recupero della struttura avviato dal sub Commissario al Risanamento Santi Trovato, ha raccolto diverse testimonianze dei residenti delle palazzine adiacenti al cantiere e ha allertato la struttura commissariale chiedendo di rendere maggiormente inaccessibile la recinzione dell’area.

“Come si può vedere dal video e dalla foto – evidenzia Gioveni – si verificano sia incendi dentro il cantiere che rischiano di lambire le abitazioni limitrofe, sia incursioni di ragazzini che rischiano addirittura la propria vita salendo sulla volta dell’anfiteatro! L’altra sera sono dovuti intervenire i vigili del fuoco – prosegue il consigliere – chiamati dai preoccupati residenti per un nuovo incendio che è stato dolosamente appiccato da ignoti su una delle cataste di rifiuti che naturalmente la fanno da padrone all’interno del cantiere.”

“L’auspicio quindi – conclude Gioveni – è che nelle more di riprendere i lavori per il recupero dell’anfiteatro per i quali non si può che ringraziare il sub Commissario per essersi attivato già dal suo insediamento, è che si rafforzi la recinzione del cantiere e si attui un servizio periodico di controllo da parte della polizia municipale.”