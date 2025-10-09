Messina, la Comunità Terapeutica Le.L.A.T. apre le porte alla città per il suo 35ª anniversario | INFO

In occasione del suo 35° anniversario, la Comunità Terapeutica Le.L.A.T. di Messina apre le porte alla città per una giornata di incontro e condivisione. L’evento, in programma sabato 11 ottobre dalle 10.00 alle 13.00 nella sede di Via Gaetano Alessi n. 2 del quartiere Mangialupi, offrirà ai cittadini l’opportunità di conoscere da vicino la realtà della Comunità e i suoi spazi, attraverso momenti informativi e attività aperte a tutti.

Durante la giornata verrà inoltre presentato uno sportello d’ascolto gratuito, che sarà attivo presso i locali della Comunità ogni secondo e quarto martedì del mese. L’iniziativa nasce con l’intento di offrire uno spazio sicuro e riservato a chiunque stia attraversando un momento di difficoltà, legato all’uso di sostanze o ad altre fragilità personali. Grazie alla presenza di psicologi e psicoterapeuti della struttura, lo sportello offrirà ascolto, orientamento e sostegno, confermando l’impegno costante della Comunità Le.L.A.T. nel promuovere il benessere psicologico e la solidarietà sul territorio messinese.