Messina, intitolazione della palestra dell’I.C. ‘Cannizzaro-Galatti’ a Giorgio Boris Giuliano: la richiesta del consigliere Gioveni

Il consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, intende riportare all’attenzione tramite un interrogazione a risposta scritta il seguente oggetto: intitolazione palestra I.C “Cannizzaro-Galatti” a “Giorgio Boris Giuliano”. Di seguito il testo integrale: “Il sottoscritto Libero Gioveni, nella qualità di consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia, in riferimento alla proposta in oggetto, intende portare alla Vs attenzione quanto segue per gli opportuni e auspicati riscontri:

PREMESSO

CHE in data 14/03/2019 il Consiglio di Istituto dell’I.C.S. “Cannizzaro-Galatti” aveva deliberato di intitolare la palestra esterna del plesso alla memoria di Giorgio Boris Giuliano, capo della squadra mobile di Palermo ucciso dalla mafia il 21/07/1979 dando come motivazione il fatto che, “durante la sua permanenza nella nostra città (dove visse e studiò fino a laurearsi in Giurisprudenza), utilizzò spesso la medesima palestra come luogo abituale per praticare attività fisica”;

CHE in data 18/02/2020 il Dirigente Scolastico dello stesso Istituto Comprensivo ha partecipato al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina la volontà manifestata dal Consiglio di Istituto di intitolare la palestra al compianto Commissario della Polizia di Stato, trasmettendo per il seguito di competenza gli estratti dei relativi verbali del Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti dal quale partì originariamente la proposta;

CHE in data 03/03/2020 l’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, nel prendere atto della volontà espressa dalla scuola, inoltrava formale richiesta all’Ufficio Toponomastica del Comune di Messina chiedendo espressamente l’avvio dell’iter per l’intitolazione con il varo di una specifica delibera di Giunta;

CONSIDERATO

CHE il Comune di Messina esattamente 15 anni fa (il 22/10/2010) aveva già onorato la memoria di Boris Giuliano sia conferendogli la cittadinanza onoraria sia intitolandogli la rotatoria di viale Europa, dimostrando quindi con atti concreti di condannare fermamente la mafia nelle sue varie forme;

IL VALORE e l’alto significato culturale che una simile intitolazione assumerebbe non soltanto per la città ma anche per la scolaresca tutta dell’Istituto “Cannizzaro-Galatti” nell’ottica di una educazione alla legalità e di un chiaro contrasto alla criminalità organizzata;

RILEVATO

CHE ancora oggi, a meno che non se ne sia stata data volutamente comunicazione, non sembra sia stato ancora esitato alcun atto deliberativo volto a soddisfare le legittime richieste della scuola e dello stesso Ufficio Scolastico Provinciale;

CHE in data 15/07/2020 lo scrivente sull’argomento aveva presentato una interrogazione indirizzata all’ex Amministrazione che riportava quasi integralmente il contenuto della presente;

TENUTO CONTO

CHE oltre alle manifestazioni organizzate ogni anno a ridosso del 21 luglio, giorno dei vari anniversari dell’omicidio del Comandante della squadra mobile, assumerebbe certamente un rilevante significato il fatto che anche codesta Amministrazione possa lasciare un segno tangibile approvando l’attesa delibera; Tutto ciò PREMESSO ed ESPOSTO quanto sopra e al netto del fatto che l’istituto in questione è al momento oggetto di interventi edilizi di vulnerabilità sismica (ciò esula dall’oggetto della presente), il sottoscritto consigliere comunale

I N T E R R O G A

il sig. Sindaco e il sig. Assessore alla Toponomastica al fine di conoscere:

• se abbiano provveduto ad istruire ed approvare relativa delibera di Giunta che di fatto avvii l’iter amministrativo per l’intitolazione della palestra esterna dell’Istituto Comprensivo Statale “Cannizzaro-Galatti” al capo della squadra mobile di Palermo “Giorgio Boris Giuliano” vittima della mafia. In caso di risposta non affermativa SE NE SOLLECITA l’istruzione e l’approvazione. Si rimane in attesa di risposta scritta ai sensi di legge.” conclude l’interrogazione scritta del consigliere Gioveni.