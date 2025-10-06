Messina, interventi sulla rete idrica: modifiche alla viabilità | INFO e DATE

Per consentire gli interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite delle reti idriche interne di Messina, sono previsti provvedimenti viabili nelle strade perimetrali dell’isolato compreso tra le vie Risorgimento, Geraci, dei Mille e Citarella. Pertanto, da ieri, domenica 5 ottobre, sino al 5/11/2025, sono istituiti il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, nei seguenti tratti di strada, procedendo per singolo tratto di via in cui si prevede di intervenire:

a) lato est di via Risorgimento, nel tratto compreso tra le vie Citarella e Geraci;

b) lato sud di via Geraci, nel tratto compreso tra le vie Risorgimento e dei Mille;

c) lato ovest di via dei Mille, nel tratto compreso tra le vie Citarella e Geraci;

d) lato nord di via Citarella, nel tratto compreso tra le vie Risorgimento e dei Mille;

e) entrambi i lati di via Risorgimento, per un tratto di venti metri, compreso tra le vie Citarella e Geraci;

f) entrambi i lati di via dei Mille, per un tratto di venti metri, compreso tra le vie Citarella e Geraci.

Istituiti inoltre il limite massimo di velocità di 30 km/h nei tratti di strada sopra elencati; e il divieto di transito pedonale nei corrispondenti tratti di marciapiede adiacenti i tratti di strada sopra elencati, deviando il transito pedonale sul marciapiede del lato opposto o su idonei percorsi protetti e delimitati all’interno degli stessi tratti di marciapiedi, con la collocazione di idonea segnaletica stradale di indicazione e con l’ausilio di movieri.