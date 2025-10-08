Messina, interventi di potatura nei prossimi giorni: le zone interessate

Da lunedì 13 ottobre sino al 21/11/2025, nella fascia oraria 7-17, saranno effettuati interventi di potatura alberature in alcuni tratti di strade della zona centro nord: vie San Filippo Neri, Monsignor D’Arrigo, Fossata, Santa Maria dell’Arco, Loggia dei Mercanti, Boner, piazze XX Settembre, San Vincenzo, Largo G. Bozzi e Castronovo, viali Principe Umberto e della Libertà. Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.