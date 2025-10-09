Messina, interventi di potatura nei prossimi giorni: le zone interessate

Da lunedì 13 ottobre sino all’11/11/2025, nella fascia oraria 4-16.30, saranno effettuati interventi di potatura in alcuni tratti di strade del centro-nord di Messina: vie Tommaso Cannizzaro (lato nord e lato sud), Rocca Portalegni (entrambi i lati) e Pietro Castelli (lato sud), e piazza Dante Alighieri (lato mare). Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.