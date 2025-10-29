Messina, interventi di efficientamento e riduzione delle perdite idriche | DATA e LUOGHI

Nelle strade perimetrali dell’isolato compreso tra le vie Natoli, Caio Duilio, La Farina e Regolo. Per consentire gli interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite delle reti idriche interne di Messina, sono previsti provvedimenti viabili nelle strade perimetrali dell’isolato compreso tra le vie Natoli, Caio Duilio, La Farina e Regolo. Pertanto, da domani, giovedì 30, sino al 30/11/2025, sono istituiti il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, nei seguenti tratti di strada, procedendo per singolo tratto di via in cui si prevede di intervenire:

a) lato est di via Natoli, nel tratto compreso tra le vie Duilio e Regolo; b) lato sud di via Duilio, nel tratto compreso tra le vie Natoli e La Farina; c) lato ovest di via La Farina, nel tratto compreso tra le vie Duilio e Regolo; d) entrambi i lati di via Natoli, per un tratto di 20 metri, compreso tra le vie Duilio e Regolo; 2) il divieto di transito veicolare per un tratto di 20 metri nella corsia ovest della carreggiata ovest di via La Farina, nel tratto compreso tra le vie Duilio e Regolo; e il divieto di transito pedonale per una larghezza di due metri sul lato nord dell’area pedonale di via Regolo, nel tratto compreso tra le vie Natoli e La Farina.

Istituiti inoltre il limite massimo di velocità di 30 km/h nei tratti di strada sopra elencati; e il divieto di transito pedonale nei corrispondenti tratti di marciapiede adiacenti i tratti di strada sopra elencati, deviando il transito pedonale sul marciapiede del lato opposto o su idonei percorsi protetti e delimitati all’interno degli stessi tratti di marciapiedi, con la collocazione di idonea segnaletica stradale di indicazione e con l’ausilio di movieri.