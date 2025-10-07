Messina, interventi alla rete idrica: come cambia la viabilità

Per consentire gli interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite delle reti idriche interne di Messina, sono previsti provvedimenti viabili nelle strade perimetrali dell’isolato compreso tra le vie Natoli, Nicola Fabrizi, La Farina e XXVII Luglio. Pertanto, da ieri, lunedì 6 ottobre, sino al 6/11/2025, sono istituiti il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, nei seguenti tratti di strada, procedendo per singolo tratto di via in cui si prevede di intervenire:

a) lato est di via Natoli, nel tratto compreso tra le vie Fabrizi e XXVII Luglio;

b) lato sud di via Fabrizi, nel tratto compreso tra le vie Natoli e La Farina;

c) lato ovest di via La Farina, nel tratto compreso tra le vie Fabrizi e XXVII Luglio;

d) lato nord di via XXVII Luglio, nel tratto compreso tra le vie Natoli e La Farina;

e) entrambi i lati di via Fabrizi, per un tratto di venti metri, compreso tra le vie Natoli e La Farina;

f) entrambi i lati di via XXVII Luglio, per un tratto di venti metri, compreso tra le vie Natoli e La Farina.

Istituiti inoltre il limite massimo di velocità di 30 km/h nei tratti di strada sopra elencati; e il divieto di transito pedonale nei corrispondenti tratti di marciapiede adiacenti i tratti di strada sopra elencati, deviando il transito pedonale sul marciapiede del lato opposto o su idonei percorsi protetti e delimitati all’interno degli stessi tratti di marciapiedi, con la collocazione di idonea segnaletica stradale di indicazione e con l’ausilio di movieri.