Messina, interventi alla rete idrica: come cambia la viabilità

Per consentire gli interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite delle reti idriche interne di Messina, sono previsti provvedimenti viabili nelle strade perimetrali dell’isolato compreso tra le vie Natoli, Nino Bixio, La Farina e Santa Cecilia. Pertanto, da lunedì 13 ottobre, sino al 13/11/2025, sono istituiti il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, nei seguenti tratti di strada, procedendo per singolo tratto di via in cui si prevede di intervenire:

a) lato est di via Natoli, nel tratto compreso tra le vie Bixio e Santa Cecilia; b) lato sud di via Bixio, nel tratto compreso tra le vie Natoli e La Farina; c) lato ovest di via La Farina, nel tratto compreso tra le vie Bixio e Santa Cecilia; d) lato nord di via Santa Cecilia, nel tratto compreso tra le vie Natoli e La Farina; e) entrambi i lati di via Natoli, per un tratto di venti metri, compreso tra le vie Bixio e Santa Cecilia.

Istituiti inoltre il limite massimo di velocità di 30 km/h nei tratti di strada sopra elencati; e il divieto di transito pedonale nei corrispondenti tratti di marciapiede adiacenti i tratti di strada sopra elencati, deviando il transito pedonale sul marciapiede del lato opposto o su idonei percorsi protetti e delimitati all’interno degli stessi tratti di marciapiedi, con la collocazione di idonea segnaletica stradale di indicazione e con l’ausilio di movieri.