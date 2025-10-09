Messina, interventi alla rete idrica: come cambia la viabilità

Per consentire gli interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite delle reti idriche interne di Messina, sono previsti provvedimenti viabili nelle strade perimetrali dell’isolato compreso tra le vie Natoli, XXVII Luglio, La Farina ed Ettore Lombardo Pellegrino. Pertanto, da mercoledì 15 ottobre, sino al 15/11/2025, sono istituiti il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, nei seguenti tratti di strada, procedendo per singolo tratto di via in cui si prevede di intervenire:

a) lato est di via Natoli, nel tratto compreso tra le vie XXVII Luglio e Pellegrino; b) lato sud di via XXVII Luglio, nel tratto compreso tra le vie Natoli e La Farina; c) lato ovest di via La Farina, nel tratto compreso tra le vie XXVII Luglio ed Ettore Lombardo Pellegrino; d) lato nord di via Pellegrino, nel tratto compreso tra le vie Natoli e La Farina; e) entrambi i lati di via Pellegrino, per un tratto di venti metri, compreso tra le vie Natoli e La Farina.

Istituiti inoltre il limite massimo di velocità di 30 km/h nei tratti di strada sopra elencati; e il divieto di transito pedonale nei corrispondenti tratti di marciapiede adiacenti i tratti di strada sopra elencati, deviando il transito pedonale sul marciapiede del lato opposto o su idonei percorsi protetti e delimitati all’interno degli stessi tratti di marciapiedi, con la collocazione di idonea segnaletica stradale di indicazione e con l’ausilio di movieri