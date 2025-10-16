Messina International Clarinet Competition: concerto finale al Teatro Vittorio Emanuele | INFO e DATA

Il Teatro Vittorio Emanuele presenta il Concerto Finale della terza edizione del Messina International Clarinet Competition, in programma sabato 19 ottobre 2025 alle ore 17:30 nella Sala Grande. Diretti da Salvatore Percacciolo, i migliori clarinettisti selezionati si esibiranno insieme all’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele in una serata che celebra tecnica, arte e passione. Un appuntamento che conclude una settimana di audizioni e performance internazionali, dedicate a uno degli strumenti più affascinanti e versatili della musica classica.

Ideato e organizzato dal Teatro Vittorio Emanuele, il concorso nasce per valorizzare giovani clarinettisti provenienti da tutto il mondo. Suddiviso in due sezioni, Primo Clarinetto e Clarinetto Basso, l’evento si è affermato come un importante punto di riferimento per il panorama musicale internazionale, offrendo ai vincitori non solo premi e riconoscimenti, ma anche l’opportunità di esibirsi in concerto.

Uno spettacolo di virtuosismo e passione

In questa serata, il clarinetto, strumento elegante e versatile, dialogherà con l’orchestra in un repertorio che esalterà tecnica, espressività e forza comunicativa. Sul palco si susseguiranno i migliori clarinettisti selezionati nel concorso, accompagnati da una compagine sinfonica che esalterà la forza espressiva di ogni esibizione. Sarà un momento in cui talento emergente e tradizione sinfonica si incontrano per celebrare la passione e la dedizione al suono.

Biglietti

Platea / Palchi I Ordine: 20€ intero – 15€ ridotto

Galleria I / Palchi II Ordine: 15€ intero – 10€ ridotto

Galleria II: 10€ intero – 5€ ridotto

I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro e online su Vivaticket