Messina, inizia il conto alla rovescia per il Sud Innovation Summit | INFO e PROGRAMMA

Si apre ufficialmente il conto alla rovescia per il Sud Innovation Summit 2025 – “AI for Future”, che il 16 e 17 ottobre trasformerà Messina nel cuore pulsante dell’innovazione del Mezzogiorno. Nato dalla visione dell’imprenditore messinese Roberto Ruggeri e promossa dall’associazione Sud Innovation APS con l’importante supporto del Comune di Messina e del sindaco Federico Basile, riunirà oltre 100 speaker, startup, imprese, università e istituzioni per un confronto multidisciplinare sull’impatto concreto dell’intelligenza artificiale nei settori chiave dell’economia e della società.

Più che un semplice appuntamento annuale – oggi tra i più rilevanti a livello nazionale per chi guarda al Mezzogiorno come laboratorio di trasformazione tecnologica – il Sud Innovation Summit si conferma una piattaforma permanente di connessione, capace di far dialogare mondi che spesso restano lontani — impresa, ricerca e pubblica amministrazione — in un ecosistema che genera valore e crescita.

“La forza del Summit non risiede solo nei numeri o nella partecipazione di leader nazionali e internazionali,” dichiara Roberto Ruggeri, founder del movimento Sud Innovation e del Summit. “Sta nella capacità di agire come piattaforma permanente: non si esaurisce con le due giornate a Messina, ma continua nella costruzione di relazioni tra startup, investitori e territori, nella produzione di dati e analisi. È un’infrastruttura culturale e relazionale che lavora tutto l’anno per consolidare fiducia e generare continuità. L’obiettivo è sempre stato chiaro: dimostrare che grandi realtà innovative possono nascere qui, con le giuste connessioni e gli strumenti adatti — e ispirare altri a costruire le proprie.”

Con la partecipazione delle principali realtà tech nazionali e internazionali – tra cui Banca Generali, Google Cloud, Intesa Sanpaolo, Mastercard, Microsoft, Sky, TIM, Uber e l’innovation partner PwC Italy – e oltre 7.000 partecipanti attesi tra presenza fisica e digitale, la due giorni vedrà keynote, tavole rotonde, workshop, una Tech Expo, un HR Village e spazi dedicati alla formazione avanzata.

La nuova agenda

La nuova agenda 2025, online su sudinnovationsummit.it/agenda-2025, si sviluppa attraverso un ecosistema di spazi e momenti distinti ma complementari. Al centro c’è la Plenaria, dove si alternano keynote, tavole rotonde e interventi istituzionali dedicati a intelligenza artificiale, governance e società digitale, con un focus sui processi trasformativi che stanno ridisegnando infrastrutture, territori e comunità.

Tra gli ospiti di questa edizione, anche Matteo Mille (Microsoft Italia), Daryoush Goljahani (Google Cloud), Giovanni Todaro (IBM), Federico Aguggini (Intesa Sanpaolo) e Giuliano Noci (Politecnico di Milano), insieme a rappresentanti di Enel, TIM, Poste Italiane, Nvidia, Banca Generali, Crédit Agricole, Invitalia e CDP Venture Capital. Un confronto tra industria, finanza e accademia che metterà al centro il ruolo dell’AI come motore di competitività, innovazione e sviluppo sostenibile.

Accanto al main stage, la Tech Expo rappresenta la vetrina dell’innovazione: un’area espositiva dove startup, imprese, università e centri di ricerca presentano soluzioni nate nel Sud e connesse ai network nazionali e internazionali. Parallelamente, l’HR Village diventa un luogo di incontro tra giovani talenti e aziende, dedicato a orientamento, formazione e nuove opportunità di lavoro nel digitale.

Completano la struttura i panel tematici – o verticali – sale e percorsi di approfondimento che si svolgono in contemporanea alla plenaria e ospitano workshop, talk e laboratori pratici dedicati ai diversi ambiti dell’economia dell’innovazione: AI Advanced, AgriTech & FoodTech, Coding, Design, Educazione Finanziaria, HR Tech – EdTech & Future of Work, LegalTech, MarTech, Media & Creator Economy, Product Management, Impresa, Start-up ed ecosistemi dell’innovazione, Sustainability, TravelTech, Women e Leadership in Tech.

Ad arricchire il programma, due sessioni speciali – UNIME Humanistics e UNIME Scientifics – dedicate ai progetti di ricerca più innovativi dell’Università di Messina: dall’AI per la diagnostica, la sicurezza sismica e la guida autonoma, fino alla digital transition nelle scienze umane e al diritto dell’innovazione. Un programma che unisce ispirazione, formazione e networking, offrendo uno spazio di confronto concreto tra pubblico e privato, grandi aziende e giovani startup.