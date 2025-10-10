Messina, incontro pubblico del Movimento 5 Stelle a Giardini Naxos | INFO

Domani, sabato 11 ottobre dalle ore 10.30 alle ore 12.30, in piazza San Pancrazio a Giardini Naxos, si terrà un incontro pubblico promosso dal Movimento 5 Stelle. All’evento saranno presenti il deputato regionale Antonio De Luca, il consigliere metropolitano Domenico Santisi, e le coordinatrici provinciali del Movimento, Cristina Cannistrà e Vera Giorgianni. L’iniziativa è rivolta a cittadini, simpatizzanti, attivisti e rappresenta un’importante occasione di confronto sui temi locali e regionali per ascoltare le istanze del territorio e condividere le attività politiche e istituzionali in corso.