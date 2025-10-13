Messina, incidente sull’autostrada A18: code e rallentamenti | DETTAGLI

Incidente sull’autostrada A18 Messina-Catania nel tratto tra gli svincoli di Taormina e Giardini Naxos in direzione Catania. Secondo una prima ricostruzione, un conducente a bordo di una Fiat Panda avrebbe perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato all’interno della galleria Giardini. Coinvolta un’altra vettura a noleggio. Il personale del 118 si è recato sul luogo dell’incidente per prestare soccorso ai feriti, che non riversano in gravi condizioni. Traffico a rilento e code in direzione Catania.